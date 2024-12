Iako su nepravedno i samovoljom pojedinaca bile sklonjene iz reprezentacije koja je za to vreme beležila najgore plasmane, Andrea i Dragana su sada oberučke prihvatile poziv Rukometnog saveza Srbije da se vrate i pomognu državnom timu kad je najteže, kad gotovo da izlaza nema. Ženski rukomet je na ivici provlije, može se reći da nikada nije bio u goroj situaciji nego što je posledenjih nekoliko godina...

Nije to uplašilo Andreu Lekić i Draganu Cvijić koje ni jednog trenutka nisu imale dilemu, odmah su pristale da pomognu Srbiji i u najtežem trenutku obuku dres sa državnim grbom.

- Najveća emocija koju mogu da imam je prema dresu sa državnim grbom. Drago mi je što smo ponovo tu, hvala i Savezu na pozivu i naravno da ću uvek kad me pozovu prihvatiti da igram za reprezentaciju koja je zaista svetinja. Nisam ranije bila pozivana i nije bilo lako gledati tim proteklih godina, kao i rezultate koje postiže. Očekuje nas težak period, Slovenija ima jaku ekipu, one su favoriti u ovim mečevima, ali nadamo se najboljem ishodu i drago mi je što se ponovo o rukometu piše u lepom smislu. Dolazim punog srca, puna emocija i nadam se da ćemo napraviti lep rezultat, da će se ponovo o rukometu lepo pisati, da ćemo tako naterati decu da dođu na ovaj sport – rekla je Andrea Lekić.

- Drago mi je što ću ponovo igrati u dresu koji najviše volim i koji je za mene nešto posebno. Reprezentacija je svetinjea i žao mi je što sam morala da propustim neka velika takmičenja, akcije, utakmice zbog nekih ljudi kojima nisam bila po volji. Sad sam tu, spremna da pomognem, nisam imala dilemu da li da igram, nikada se to kod mene nije dovodilo u pitanje. Neće biti lako sa Slovenijom koja ima sjajan tim, ali verujem da ćemo uspeti da obezbedimo plasman na Svetsko prvenstvo. To je najvažnija stvar za naš rukomet i zato svi koji mogu treba da pomognu – rekla je Dragana Cvijić.

Rekao je pre tri meseca, kad je stupio na dužnost, generalni sekretar RS Srbije Ivan Milivojević da će Savez uraditi sve kako bi vratio u reprezentaciju najbolje igračice i da će u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo našu zemlju predvoditi one najbolje, one koje su nepravdeno potisnute.

- To je bila velika nepravda prema njima, velila je šteta što smo ispustili nekoliko godina i doveli ženski rukomet tu gde jeste. Međutim, ove devojke su naše svetlo, hvala Andrei i Dragani što su bez ijedne reči prihvatile da ponovo obuku dres sa najlepšim grbom i pomognu Srbiji kad je najteže. Nemam šta da kažem o njima kao igračima, sve je već rečeno, one kao ljudi su takođe nešto plemenito što Srbija ima i to moramo da čuvamo. Situacija je teška, čeka nas izuzetno važni mečevi protiv Slovenije, jedne od najbolje ekipe, ali svi verujemo da možemo da ostvarimo povoljan rezultat i plasiramo se na Svetsko prvenstvo. Koliko je veliki i koliko znači povratak Andree i Dragane u reprezentaciju, kao i dolazak Raula Gonzalesa, videće se tek kroz nekoliko godina. Hvala ovim devojkama još jednom što su prihvatile da pomognu kad je najteže i zaigraju za dres sa grbom koji im više niko nikada neće oduzeti.