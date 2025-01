- Stvarno sam dobro nakon operacije koja je bila pre mesec dana, tako da se polako vraćam u normalu što se tiče izgleda. Operacija je bila teška i zahtevna, ali, evo, hvala Bogu da je sve prošlo u najboljem redu. Pukle su mi tri kosti u predelu lica, dobio sam tri pločice u licu, ali imao sam sreće da me je operisao dobar lekar. Nadam se da će oporavak da napreduje u najboljem redu, čekam da sve zaraste. Nisam više na spisku reprezentativaca, sigurno je to jako težak period za mene, ali nadam se da ću izaći što bolji iz toga - rekao je Mandić za "Net.hr" i nastavio:

- Selektor i ljudi u Savezu su me podržavali od prvog dana od kad se to dogodilo, ali lekar nije dozvolio da nastupim. Kažem, još postoje male šanse, ali što se tiče mene, jako se teško nosim s ovim, nikad to ne bih poželeo nikome. Potražio sam pomoć kod psihologa, ali pomogli su mi svi moji prijatelji, bližnji, moja devojka, oni su bili uz mene u svim trenucima i olakšali su mi situaciju koja i nije bila baš lepa. I mnogi koje sam sretao po ulicama i koji su mi prilazili i davali mi podršku. To mi je davalo motiv i snagu da iz svega ovog izađem još i jači. Svi su bili uz mene. Svi su mi slali poruke podrške, to te gura napred u celoj toj situaciji. Kad vidiš da je cela reprezentacija, svi ti silni igrači i treneri koji su mi se javljali, bili uz mene, davali podršku, gura napred i daje snagu u oporavku, kako fizički, tako i psihički. Ovo je jako teško s psihičke strane.