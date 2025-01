- Kada sam izračunao da mi kazna ističe na Bogojavljenje... Veoma mi je drago! Bog je veliki! To je još jedan znak da ništa nije slučajno jer ne verujem u slučajnosti. Sve je to neki plan Božji, promisao za određeno iskušenje i slava Bogu - počeo je priču Majdov, pa je otkrio da li je kazna uticala psihički na njega:

- Nije mentalno uticala, čak mislim da me je i ojačala. Uspeo sam neke svoje druge snove van džudoa da ostvarim. Pokrenuo sam poslove, Fondaciju i još neke privatne biznise. Proveo sam dosta vremena sa porodicom, čak mislim da mi je ovo i bilo potrebno u životu. Inače, čovek nema vremena za neke druge snove van sporta, a ništa me nije mnogo poremetilo osim što su mi zabranili da držim tri, četiri seminara po Evropi i svetu, sad moram da ih odložim za sledeću godinu. Izvukao sam pouke i idem dalje. Znate onu staru poslovicu "što te ne ubije, to te ojača"? Odmorio sam se, a na scenu se vraćam uz pomoć Gospoda našeg Isusa Hrista, nadam se u novi početak i nove pobede.

- Naravno da nisam planirao da se izvinim niti ću ikada, iako nisam ni znao kolika kazna može da bude. Da li ima nešto jače na ovom svetu od molitve "Oče naš"? Gospod mi je dao sve, kako za mene privatno, tako i za moju karijeru, on je za mene broj jedan i ponosim se time. To se neće promeniti ni pod kojim uslovom Slavaa mu i hvala na svemu. Svoj ritual neću menjati, verujem u Boga i molim mu se. Isto to rade i Lionel Mesi, Lebron Džejms, Kristijano Ronaldo... Mnogi sportisti širom sveta! Zbog čega ne bih mogao i ja to da radim?! Bog u shvatanjima i razmišljanjima svih vrhunskih sportista ima visoko i značajno mesto. Slava mu! - zaključio je Nemanja Majdov.