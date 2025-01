Slušaj vest

Rukometaši Partizana pripreme za nastavak sezone započeće drugog dana Božića, kada će se tim okupiti u Staroj Pazovi. Crno-beli su 2024. godinu ispratili kao lideri na tabeli domaćeg šampionata, a za 2025. ciljevi su postavljeni još početkom sezone – da se odbrani trofej Kupa prof. dr Branislav Pokrajac i osvoji prva titula prvaka države još od 2012. godine.

Sa trenerom Đorđem Ćirkovićem sumirali smo utiske iz prošle godine, govorili o izazovima koji tek dolaze i prisetili se čuda koje je Partizan napravio 13. aprila u Novom Sadu.

Vojvodina je u finalu Kupa bila apsolutni favorit. Samopouzdanje tima Borisa Rojevića bilo je toliko da su Novosađani u hali ,,Slana bara” još pre početka utakmice okačili zastavu na kojoj piše da su osvajači trofeja. Sa druge strane, izabranici Đorđa Ćirkovića imali su veru da mogu da naprave čudo i uspeli su u nameri da se u Beograd vrate sa peharom koji se čekao 11 godina.

– Utakmicu finala Kupa vidim sa jedne strane kao nagradu za uloženi trud, a sa druge strane znamo da je taj trofej dao snagu i zamajac klubu i obradovao naše navijače. Suština je bila u tome da smo svi koji smo tog dana ušli na ,,Slanu baru” verovali da možemo da izađemo sa terena sa trofejom, bez obzira na to što su sve okolnosti bile protiv nas – jačina tima i veći roster Vojvodine, njihovo domaćinstvo… Međutim, kod prekida meča se u svlačionici osetila ta vera. Igrali smo po principu all out, sve iz sebe pa šta bude. Vojvodina je nas mogla da dobije na više načina, a ja sam samo jedan put video do pobede. To je ogromna disciplina, vera, energija i izuzetno mali broj tehničkih grešaka. Računajući produžetke, imali smo samo četiri tehničke greške. Golmansko veče je moralo da se pogodi, ali smo mi uradili sve što je bilo do nas.

1/4 Vidi galeriju RK Partizan Foto: RK Partizan

Slavlje koje je usledilo i trenutak kada je kapiten Zečević podigao trofej ostaće u najlepšem sećanju za ceo život.

– Za trenera je najvažnije da igrače vidi srećne na kraju godine. Bio sam sa njima svaki dan, znam koliko su energije uložili, kroz koliko smo problema i patnje prošli. To mi je najveća satisfakcija – što sam ih na kraju video zagrljene, sa podignutim rukama. Za mene lično je taj trofej poseban, zbog trenutka, odnosa snaga i dugogodišnje pauze, tokom koje Partizan nije uspeo da se popne na pobedničko postolje.

Posle tog čuda u Novom Sadu rivalitet Partizana i Vojvodine poprimio je još veće razmere, jer su ,,lale” nakon više od decenije dominacije u srpskom rukometu konačno dobile konkurenta u borbi za trofeje. Dva trijumfa crno-belih iz isto toliko susreta u domaćem prvenstvu ove sezone ozbiljna su poruka dugogodišnjem šampionu Srbije.

– Za mene je sve to proces. Za čudo je potrebno vreme i tako nešto se stvara kroz 300 treninga u toku godine. Naše tri pobede nad Vojvodinom u 2024. godini za mnoge su romantično haotične, a za mene su sistemski uredne, iz razloga što se tu vide rad, uložen trud i poštovanje principa na kojima smo radili. Sjajan period je iza nas, obezbeđeno proleće u Evropi, maksimalan učinak u Super rukometnoj ligi, ali vidim i po igračima da je to voda koja je već protekla ispod mosta. Na pola smo puta, duplo važniji deo sezone nas očekuje na proleće. Imamo samopouzdanje, sigurnost, ali čvrsto sa obe noge stojimo na zemlji.

Teško da bi, po svemu što smo do sada videli u domaćem šampionatu, neko mogao da pomrsi konce Partizanu i Vojvodini na putu do finala. Već sada sa nestrpljenjem se čeka plej-of i govori o finalnoj seriji između velikih rivala.

– Da se malo našalim, rastužila me vest u medijima krajem decembra, da ne možemo da budemo prvaci. Onaj ko to misli moraće u našoj kući to i da nam pokaže. Kako ne možemo kada smo već neke ,,nemoguće” stvari uradili? Nećemo dozvoliti da nam neko zabrani da odredimo naše mogućnosti. Time nas samo dodatno motivišu – poručio je Ćirković.

Partizan je u sezonu 2024-25 ušao sa devet pojačanja, a naknadno su se timu priključili Petar Đorđić, Stevan Vujović i Mihajlo Radojković. Dosadašnja igra i rezultati pokazuju da su stručni štab i uprava odradili odličan posao u prelaznom roku.

– Neuporedivo bolje smo započeli ovu sezonu nego prošlu, u smislu rostera. Dobili smo mogućnost i slobodu da biramo sastav i imali smo dovoljno vremena da složimo kockice, uskladimo ekipu, da bismo u novembru dobili neku stabilnost u igri, da igrači razumeju svoje uloge, da imamo jasnu napadačku ideju i sve je leglo pri kraju polusezone. Tokom priprema i kroz prijateljske utakmice smo se nagledali svega, ali to je sasvim normalno u odnosu na broj novih igrača. Rezultat nije bio u prvom planu, već je cilj bio da dobijemo jasnu ideju o sastavu koji će napadati zacrtane ciljeve. Tražimo još jedan profil igrača, koji bi nam znatno pomogao, ali ako se on ne pojavi mišljenja smo da je bolje rupa u timu nego pogrešan čovek.

1/4 Vidi galeriju RK Partizan Foto: Maja Nastić / RK Partizan, RK Partizan

Bilo je i bolnih odluka, jer su sa pojedinim igračima ugovori raskinuti tokom sezone.

– Morali smo da donesemo i takve odluke, ma koliko one bile bolne, ali smo vodili računa da igrači sa kojima smo se razišli ne ostaju bez angažmana. Ako hoćete da vas svi vole i da ne donosite nikakve odluke, onda možete da prodajete sladoled. Trenerski posao je vrlo živa delatnost, na dnevnom nivou se dešavaju promene koje zahtevaju adekvatne reakcije, a rezultati su pokazali da su te odluke bile ispravne.

Prvi takmičarski meč u 2025. godini crno-beli će odigrati petog februara, kada se u okviru četvrtfinala nacionalnog Kupa sastaju sa Dubočicom 54 u Leskovcu. Super rukometna liga nastavlja se osmog, a 15. i 16. februara Partizan će u Beogradu odigrati dvomeč osmine finala Evrokupa sa Diomidis Argusom.

– Očekuje nas veći broj utakmica, mnogo intenzivnijih i u kraćem vremenskom periodu. Nismo bili u situaciji kao tim da igramo jake mečeve u tempu sreda-subota-sreda. To su izazovi na koje moramo biti spremni i zahvalni smo što nam je menadžment kluba obezbedio najbolje moguće uslove za pripreme. U Staroj Pazovi ćemo odraditi uvodnih deset dana, a potom ćemo učestvovati na turniru ,,Trofej Vuk Roganović” i odigrati dva prijateljska meča sa temišvarskom Politehnikom. Ako budemo napredovali u Evropi očekuju nas još intenzivniji mart i april. Po kalendaru, između dve utakmice eventualnog polufinala Evrokupa, igra se finale domaćeg Kupa. Ali idemo korak po korak. Na prvu loptu bili smo zadovoljni žrebom u Evropi, ali taj dvomeč neće biti nimalo lak. Ne dovodim u pitanje da smo apsolutni favoriti, ali prema informacijama koje skupljam o grčkoj ekipi, neće to biti lak protivnik kao što smo očekivali.

Pored sjajnih rezultata i ostvarenih pobeda raduje što ljubitelji rukometa i navijači Partizana prepoznaju da klub raste na svim nivoima, pa je i poseta na Banjici sve veća.

– Kod nas se malo razume da je jedno ekipa, a drugo klub. Možemo mi praviti sportske rezultate, ali najvažnije je da sve strukture kluba funkcionišu. Mislim da je napravljen izuzetan pomak, na terenu čak nije toliko urađeno koliko je u sferi marketinga. Milioni pregleda i ogroman rast na društvenim mrežama to pokazuju. Povratak navijača je još jedan benefit. U nekoliko navrata smo imali punu halu, a to se nije dugo desilo na Banjici. Ovi momci zaista zaslužuju podršku zbog načina na koji treniraju i bore se za Partizan. To je čisto kao suza. Ogromno zadovoljstvo osećam kada idem sa njima na trening, a to nije uvek bio slučaj u mojoj trenerskoj karijeri, koja traje već 15-ak godina.

Šef stručnog štaba vidi Partizan kao klub koji raste i razvija se na duže staze, kome cilj nije kratkoročan uspeh.

– Klub je suština, a tim je samo jedan segment. Ako ne postoje hijerarhija i jedinstvo, ako se ne zna ko šta radi, nema tu uspeha. Čak i da se postigne neki rezultat, to će biti jednokratno. Ponosan sam što Partizan razmišlja na duže staze. Mi iz stručnog štaba vidimo koliko je važno kada ljudi okolo, oni koji se ne vide na sceni, odrade ogroman posao. Znamo to da cenimo i moramo nastaviti sa izgradnjom kluba u tom smislu. Kada se redovno servisiraju obaveze igrača, kada oni ne brinu ni o čemu osim da treniraju, naravno da su stvoreni preduslovi za dobru atmosferu. Međutim, kada započinjete neke stvari ljudi su med i mleko. Ja ljude cenim po kraju i trenucima kada je teško, zato me zanima kako ćemo prebroditi najteže izazove, kada do njih dođe – naglašava strateg crno-belih.

Ciljevi su jasno postavljeni još na početku sezone, a kako se tokom praznika najviše priča o željama i planovima za novu godinu, crno-bele ujedinjuje isti san – da se titula vrati u Humsku 1.

– Imamo velike ambicije na sva tri fronta, ali je povratak titule najvažniji cilj koji smo zacrtali. Koliko je to realno kada ekipa koja nam je glavni konkurent i dalje ima duplo veći budžet, videćemo. Nekada morate da postavite nerealne ciljeve ako želite napredak. Titula je san svih nas u klubu. A san nije ono što se dešava dok spavate, nego ono što vam ne da da spavate. Svima nam ne da da spavamo i uopšte nas ne interesuje šta drugi misle o tome.

Za kraj razgovora, trener Ćirković obratio se navijačima Partizana.

– Želim svima da u ovoj godini, pored sreće i zdravlja u životu, imaju razloga za ponos i radost. Srećni vam božićni praznici.

BONUS VIDEO: