- Pre nego što bilo šta drugo kažem, najpre želim da se zahvalim glavnom treneru Urošu Stevanoviću, koji je od prvog našeg razgovora verovao da sam ja ta koja će sigurno dovesti celi tim u top formu u trenutku kada je to najvažnije. Ono što uvek ističem u razgovoru s drugima jeste njegova empatija i zahvalnost, što je u meni izazvalo neopisivu emociju. Čovek se, doslovno pet minuta nakon osvajanja zlata, setio da me nazove i proveri gde sam na tribinama, a zatim je došao po mene kako bismo zajedno proslavili uspeh. Takođe, želim da se zahvalim svim igračima koji su nosili teško breme, kao i celom stručnom štabu, jer smo jedni drugima bili oslonac u dobrim i lošim trenucima - počela je priču Dajana za Mozzart sport .

- Imali smo tri konstruktivna razgovora koje bih nekako podelila u tri faze ideja, praktična primena – cilj i razlog zašto on baš mene želi. Sama činjenica da su razgovori trajali u tri faze svedoči o mom premišljanju, budući da bi to bio moj prvi angažman s A reprezentacijom. Reč je o totalno drugačijoj periodizaciji treninga u odnosu na klupski nivo, gde je fokus isključivo na jednom cilju, što ostavlja vrlo malo mesta za greške. Takođe, novo okruženje i način rada predstavljaju izazov koji je, uistinu, privlačan. Iskreno ću reći šta me je navelo da prihvatim ovu priliku: verujem da, ako nekome pružimo nadu, može postići uspeh, a ako mu damo veru, može osvojiti svet. Ono što mi je Uroš posebno istakao tokom tih razgovora jeste vera u moje znanje, a to mi daje uverenje da ćemo zajedno ostvariti jedan jedini cilj na koji naravno utiče puno faktora.