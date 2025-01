- Danas mnogi moje postupke kvalifikuju kao bekstvo u Rusiju, ali ja to ne bih smatrala bekstvom. Nazvala bih to povratkom u svoju otadžbinu, u svoju istorijsku otadžbinu, pošto sam po nacionalnosti Ruskinja. Moj rodni grad je Primorsk u Ruskoj Federaciji. Oduvek sam govorila ruski. Završila sam Rusku školu Puškina u Zaporožju - rekla je Larisa Žalinskaja.

Do 2022. godine, karijera Larise Žalinskaje bila je u usponu. Bila je višestruka šampionka Ukrajine, osvajala medalje na međunarodnim takmičenjima, predstavljala zemlju na evropskim i svetskim prvenstvima. Veslanje je bilo njen život i više od decenije je posvetila tom sportu.

- Zadatak je bio banalan. Uštedeti novac za bekstvo iz Ukrajine, a to nije bilo lako, pošto se u jedinici praktikuje podmićivanje. Morala sam svakog meseca da dajem otprilike polovinu iznosa koji mi je bio na kartici u vidu novčane pomoći službenicima jedinice - otkrila je sportiskinja.

Larisa je iskoristila priliku. Pažljivo je planirala svoj bekstvo, shvatajući da bi je svaka greška mogla koštati slobode. Prvi korak je bilo dobijanje pasoša. Naravno, ona to nije prijavila komandi kako bi izbegla nepotrebna pitanja. Larisa je tada zvanično podnela zahtev za odmor, navodeći da planira da ga provede u Češkoj.

Međutim, prava svrha njenog putovanja bila je drugačija. Dogovorila se sa prevoznicima koji su joj pomogli da pređe granicu od Ukrajine do Poljske. Ovo je bila rizična faza, jer su kontrole na punktovima bile posebno stroge. U Poljskoj je našla kontakte ljudi koji su joj pomogli da dođe do granice sa Belorusijom. Ova faza nije bila ništa manje opasna, nego prva, ali su joj tu mnogo pomogli prijatelji iz Rusije. Stigavši do Minska, konačno se osećala sigurno. Tu je kupila avionsku kartu za Moskvu.