Novi doping skandal potresa planetu. Jedna od najvećih zvezda rukometne reprezentacije Portugala, Migel Martinš , pao je na doping testu i to svega nekoliko sati pred start Svetskog prvenstva.

- Naravno da je to veliki šok za nas, neverovatno je to šta nam je saopšteno. Odmah smo stupili u kontakt s Migelom, koji je i sam zbunjen kao i mi, i insistira kako nije učinio ništa protvzakonito. On je odmah zatražio da se napravi B test kako bi se stvar razrešila, ali sigurno je da neće igrati na Svetskom prvenstvu - ističu iz Oldborga i dodaju: