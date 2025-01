Reprezentativci Srbije koji će narednog meseca učestvovati na Prvom prvenstvu Evrope za takmičare i takmičarke do 16 i do 18 godina u Talinu (9 – 15. februar) završili su danas petodnevne pripreme u Beogradu.

-Glavna svrha priprema bila je da se strelci upoznaju sa pravilima koja ih očekuju u Talinu, jer na Prvenstvu Evrope će biti održana takmičenja po specifičnom formatu. Ispunjen je plan, a sem učesnika Evropskog prvenstva u Estoniji, u radu je učestvovalo i nekoliko starijih juniorskih reprezentativaca – kaže Dragan Donević , šef stručnog štaba SSS - Gotovo svi strelci koji su bili na pripremama će krajem naredne sedmice učestvovati u juniorskom programu „H end N“ kupu u Minhenu. Očekujem da će im i to iskustvo dosta značiti za podizanje forme, iako će se u Minehenu gađati po standardnim pravilima.

Puška - mlađe juniorke (do 18 godina): Anastasija Živković (Gatos, Lebane), Anđelija Stevanović („Dragan Jevtić Škepo“), Srna Aranđelović („Čika Mata“), kadetkinja (do 16 godina): Sofija Adamović (Jedinstvo, Stara Pazova), mlađi junior (do 18 godina): Stefan Agović („Dragan Jevtić Škepo“)