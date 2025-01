- Trening centar FSS ima najbolje uslove za pripremu sportista na Balkanu, tako da nam to olakšava da realizujemo sve što smo zamislili za ovaj pripremni period. Za nas je 2024. godina bila vrlo uspešna i kao veliki klub želimo da 2025. bude još bolja. Prošla je ta decenija gde se samo igra, a ništa ne osvaja. Sviđa mi se atmosfera u kojoj radimo i ambicije da se osvoje sva tri trofeja ove godine, bez obzira na to da li su ciljevi realni. U ovom pripremnom periodu odigraćemo četiri relativno jake utakmice. U okviru memorijala ,,Trofej Vuk Roganović” se u polufinalu sastajemo sa Ohridom, a dan kasnije igramo meč za konačan plasman. Za 31. januar i 1. februar smo zakazali dvomeč sa Politehnikom i dobro je što ćemo igrati utakmice dan za danom, jer će to biti dobra priprema za Grke. Uspeli smo da se dogovorimo sa Diomidisom da oba susreta odigramo u Beogradu i to nam umnogome olakšava situaciju, jer bi nam putovanje dodatno komplikovalo već dovoljno zgusnut raspored. Zahvaljujem upravi što je uspela da postigne takav dogovor, jer na taj način čuvamo ekipu. Ako budemo napredovali po nekom planu, mart i april će biti pakleni - rekao je trener crno-belih, dok je pivot Partizana Ivan Mićić istakao koliko napora je uloženo u sve.