Biće to derbi ove runde regionalnog takmičenja, s obzirom da su Novobeograđani lideri na tabeli sa 34 boda, dok su Splićani na drugoj poziciji sa tri boda manje.

„Splićani igraju zaista veoma dobro ove sezone. To je ekipa koja je sastavljena od vrhunskih igrača, izvanredno su vođeni sa klupe, tako da očekujem utakmicu u skladu sa tim. Mi smo sličnog kvaliteta kao i ekipa Jadrana, tako da će biti jako teško i u to nema nikakve sumnje. Nije lako dobiti Jadran na njihovom terenu, a naš motiv je veliki kao i želja da se vratimo kući sa tri boda. Nadam se da ćemo u tome uspeti, ali moram da naglasim da veoma poštujemo ekipu Jadrana, i njihov domaći teren, ali mislim da imamo šanse da pobedimo i potrudićemo se da to i uradimo“, zaključio je Gocić.