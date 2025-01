Barikelo je od 2000. do 2005. godine vozio crveni bolid Ferarija i pomogao u osvajanju pet uzastopnih timskih šampionskih titula.

"Šumaher je bio bolji od mene, to stoji. Ali koliko tačno? Možda 51-49% ili 70-30%? Ne znam. Nikada nećemo saznati jer nisam imao potpunu slobodu da pokažem šta mogu. Na kraju, prihvatio sam to, ali uvek me je kopkalo koliko bih zaista mogao da budem blizu Mihaela u ravnopravnim uslovima" izjavio je Rubens.