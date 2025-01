Slušaj vest

Francuska je plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva pošto je u četvrtfinalu u Zagrebu pobedila Egipat 34:33 (18:14).

Junak trijumfa bio je Luka Karabatić, koji je u poslednjim trenucima utakmice postigao spektakularan gol. On je gotovo sa centra u brzom napadu poslao loptu ka praznom golu doneo pobedu svom timu.

Puno bure podigao je ovaj gol, Egipćani smatraju da je bio neregularan, ali njihove žalbe nisu uvažene, te su Francuzi otišli u polufinale gde će igrati protiv Hrvatske.

Posle meča protiv Egipta Luka Karabatić je izneo svoje utiske i najavio meč protiv Hrvatske.

- To je utakmica sa puno tenzije i puno stresa i za sada uopšte ne razmišljam o njoj. Samo da nekako uživamo malo. Bio je ovo lud meč, eto nas jedva smo prošli. Imamo dva dana da spremimo tu utakmicu, znamo šta im to znači. Vidi se da Hrvatska od početka sve nabolje napreduje. To će biti za nas ogroman izazov. Sada imamo malo vremena da uživamo u toj pobedi, posle idemo na pripreme i moramo se jako dobro pripremiti za tu utakmicu - rekao je Luka Karabatić, pa dodao da Egipat nije iznenadio njegovu reprezentaciju:

- Ne nije, zadnjih nekoliko godina su oni jedna od najboljih ekipa na svetu. Uvek su tu blizu, opet za jedan gol nisu ušli u polufinale. Znamo kakve igrače imaju, Omar, moj saigrač igrao je opet izuzetno. Još ta igra sedam na šest koju su nam spremili danas bila je jako teška za nas. Morali smo da budemo spremni, ali kao što sam rekao protiv najboljih ekipa uvek se odigra na detalje. Ovo je bio još jedan detalj.

Francuzi su u legendarnom meču 2009. godine na krilima Nikole Karabatića savladali Hrvatsku rezultatom 24:19 na Svetskom prvenstvu u Zagrebu, a pred novi sudar ovih reprezentacija Luka Karabatić otkrio je kako je ispratio taj čuveni susret.

- Ja nisam bio na tom prvenstvu, to sam gledao na televiziji, gubio sam živce pored televizora tada. To je bilo pre 16 godina, a kao da je bilo juče. Bila je to fenomenalna utakmica, od tada je krenula ta francuska generacija, nadam se da će i sada.

1/5 Vidi galeriju Luka Karabatić - velikan francuskog rukometa Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia, Goran Mehkek / imago sportfotodienst / Profimedia

Zatim je najavio novi duel Francuske i Hrvatske.

- Nama je cilj da se pobedi i uđemo u finale, ali to je jedan od najvećih izazova odigrati protiv Hrvatske ovde. To je fenomenalan ambijent, dok smo se spremali za ovaj meč sve smo čuli kroz zid. Znamo kako igraju sa srcem, kako se bore. Jako je lepo to videti, mada nije tako lepo kada si protivnik. Zato mi moramo da se spremimo za sve što nas čeka - rekao je Luka Karabatić, pa se dotakao i brata Nikole:

- Možda će on doći u polufinale, ako to bude bilo moguće. Znamo da je igrati ovde nešto posebno. To se zna i nama je nešto posebno da igramo ovde kod nas u Hrvatskoj.

Dodao je i da mu je čudno da igra bez brata u timu.

- Sad mi je nekako ok, normalno, ali je na početku bilo čudno. Mi smo oduvek bili zajedno, igrali zajedno, bili cimeri... Jedan deo mene je otišao, ali samo rukometno, I dalje svaki dan razgovaramo, popričamo, naš odnos je isti samo sam ja tu na terenu, a on nije.

Prokomentarisao je i igru reprezentacije Hrvatske.

- Kao što sam rekao to je kao prvo ekipa koja ima veliko srce, koja uz navijače ide, daje sve od sebe i stavlja veliki pritisak na protivnika. Videli smo da su imali nekih poteškoća, ali nikad nisu gubili živce i čak i kada su gubili sa tri-četiri gola utakmicu nekako su sa ritmom ušli u finiš. Pobeda, po pobeda, digne se samopouzdanje i eto ih sad u polufinalu.

Za kraj, otkrio je i da je ovo prvi put da postigne gol na ovakav način, kao i da nije slavio jer nije znao da li će pogodak biti priznat.

Luka Karabatić Izvor: MONDO/Nikola Lalović

- Kao prvo svi skaču oko tebe, ali ja nisam znao da li je ušla na vreme, tako da sam odmah rekao hajde mirno, da čekamo. Taj minut je bio nekako čudan, a onda sam osetio ponos što sam bio tu za saigrače, što sam uspeo takvu pobedu da donesem. To je samo još jedan korak i mi želimo više. Da li sam nekada dao gol ovako? Ne verujem, mislim da je ovo prvi ovakav gol. Nije loš način da se prvi put to uradi na Svetskom prvenstvu. To je išlo jako brzo, ali ja sam video dva protivnika i probao sam da guram loptu na taj prostor tako da je ono što sam hteo. Mada ipak treba sreće - zaključio je Luka Karabatić.

BONUS VIDEO: