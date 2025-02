Ferštapen ima 27 godina, tako da su najbolji dani tek pred njim i ako nastavi da dominira nije isključeno da će stići Mihaela Šumahera i Luisa Hamiltona po broju titula u Formuli 1 (njih dvojica imaju po sedam). Holanđanin je počeo da vozi čim je prohodao, odrastao je na kartingu, a već do desete godine znalo se da će biti šampion.

Uspeo je Maks Ferštapen da se izbori za svoj status, a to mu je omogućilo da živi u čistom luksuzu i to u raju za bogataše - Monte Karlu! On je kupio penthaus vredan 25.000.000 evra u Monte Karlu i tu trenutno živi sa lepšom polovinom Keli Pike, a par od nedavno čeka bebu.