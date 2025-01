„Jadran igra odlično u poslednje vreme. Zauzimaju četvrto mesto na tabeli, uopšte ne zaostaju za vodećim ekipama ni po kom osnovu. Imaju odličnu ekipu, veoma dobro ukomponovanu, a dobro je poznato da igraju izvanredno na svom bazenu. Iz tog razloga očekujemo neizvesnu utakmicu do samog kraja, ali nadam se pobedi. Mislim da smo kvalitenija ekipa, to ćemo morati da dokažemo i u bazenu, a najvažnije će, uz maksimalnu našu angažovanost, biti i da smanjimo oscilicaje na najmanju moguću meru. Sigurno da je Leka Ivović njihov najiskuniji igrač, ali ne bih izdvajao nijednu poziciju u njihovom timu. Ima tu pregršt sjajnih igrača, od Tešanovića na golu do našeg reprezentativca Đorđa Lazića na centarskoj poziciji“.