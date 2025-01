"Da, da predivan. Pitala me francuska televizija koji mi je ovde najbolji osećaj i rekao sam dva. Naravno Svetsko prvenstvo i finale 2009. ali i ta moja poslednja utakmica sa PSŽ-om ovde je bila neverovatna. Nisam očekivao da dobijem takav oproštaj da me cela Arena skandira, to mi je bio veliki momenat, mnogo emocija sa moje strane. Luka me je pitao posle utakmice: 'Šta se sad desilo, je l' si ti ovo video?' Ja sam mu rekao: 'Vidiš, baš sam srećan što smo izgubili', jer sam mogao to da doživim u karijeri. Uvek mi je lepo kad se vratim ovde na Balkan i večeras će sigurno biti mnogo lepo sigurno", kazao je Karabatić.