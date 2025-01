- Čuo sam mnogo gluposti i sranja izrečenih tokom proteklih godina, ali ovo je verovatno nešto najgore. Pre svega, kada pričate o Hitleru, morate znati da je on odgovoran za smrt šest miliona Jevreja. Njegova namera bila je da u potpunosti eliminiše Jevreje. Da li je to tip s kojim biste išli na pecanje? Osim toga, kada pogledate Drugi svetski rat, to je bio najsmrtonosniji sukob u istoriji čovečanstva. Govorimo o ratu koji je doveo do pogibije 15-ak miliona vojnika i oko 45 miliona civila. To ne uključuje još 25 miliona ranjenih vojnika - rekao je Dena Vajt na konferenciji za medije posle revije "Power Slap" u Saudijskoj Arabiji i nastavio: