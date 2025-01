- Mi smo posle toga postali Srbija, došao je opet novi selektor. Jako ružno iskustvo i tada sam rekao da više neću da igram za reprezentaciju. Da nama dolaze i kažu da treba da pustimo Hrvatsku, pa da će ona nama da vrati... Da tadašnji predsednik Saveza, Crnogorac, Zoran Mićović (prim. aut.) uđe u svlačionicu i kaže da još jednom razmislimo. Tu gledaš starije igrače koji bacaju dres, koji neće da igraju. Ti ceo život maštaš da čuješ tu himnu, da zaigraš za reprezentaciju. Nama je bilo kad čuješ “Hej Sloveni”, naježiš se, preznojiš, a nije ni počela utakmica. Zato to ostavi traga, to je ostavilo veliku buru u Savezu. Jako ružno iskustvo. Mi smo izgubili od njih, ali nije bilo lagano. Cela ekipa je bila složna, nema šanse da se namešta - zaključio je Nikola Manojlović.

- Hrvatima je pobeda značila polufinale, a nama gotovo ništa. Naš selektor Vujović nam je na ručku pre utakmice rekao da smo u takvoj situaciji da nama pobeda ništa ne znači, a da bi nam Hrvati znali da vrate kad-tad ako pustimo. Pred samu utakmicu to je u svlačionici tražio i predsednik Micić. Pitali smo gde je Vujović, a rekli su da mu je neugodno da uđe i da čeka kao i Hrvati da vidi šta smo odlučili. Ne bih ni svojoj majci prodao utakmicu, a kamoli Hrvatima. Ako Vujović želi da vodi ekipu do pobede, neka sedne na klupu, ako ne, uopšte nam ne treba. To sam rekao i Zoranu Mićoviću da prenese selektoru. Ne mogu više da ćutim, kao sportista nisam mogao da pređem preko toga. Razmišljam sada samo o tome da napustim reprezentaciju ako su ovakve stvari moguće - rekao je tada Šterbik, a Vujović je sve demantovao.

- Ako sam već prodao meč Hrvatima, to znači da me oni nikada ne bi mogli da me cene kao čoveka. Ako si prodao svoje ljude, onda ćeš sigurno i njih prodati. Zar mislite da bi mene Zagreb doveo za tako nešto kao nagradu da budem njihov trener. Žao mi je što je do toga došlo i što je na moju karijeru bačena ljaga - rekao je Vujović.