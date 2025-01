"Srca su nam se slomila kada smo saznali da su umetnički klizači, zajedno s porodicama, prijateljima i trenerima, bili u avionu. Naše misli su sa svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Umetničko klizanje je više od sporta – to je porodica, i ostajemo ujedinjeni", nastavlja Međunarodna federacija.

Pobednik kratkog programa u muškoj kategoriji, državljanin Francuske Adam Siao Him Fa, dvostruki aktuelni šampion Evrope, svoj nastup je posvetio žrtvama nesreće.

"Zaista sam želeo da klizam svim srcem, za žrtve, za njihove najmilije i za sve njihove porodice", rekao je on.

"Bilo je veoma teško čuti te vesti, pogotovo što sam neke poznavao. Nismo nužno bili bliski, ali sam ih poznavao i to me je dirnulo", rekao je on.