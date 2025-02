Svetsko prvenstvo u rukometu došlo je do samog kraja - u Oslu će se u nedelju uveče za titulu boriti Danska i Hrvatska, a pred meč su počela i sitna "peckanja" sa severa Evrope. Iako mnogi Dansku smatraju favoritom, Hrvatska ne može da bude otpisana jer je prikazala impresivnu igru protiv Francuza u polufinalu i zasluženo se bori za trofej.

"Hrvatska? Ma, uništićemo ih. Nemaju oni šanse. OK, jesu oni brzi i jako fizički spremni, ali protiv nas jednostavno nemaju šta da traže. Izdominiraćemo ih kao i sve do sada na ovom turniru. Bićemo jednako superiorni kao što smo to bili protiv svih", rekao je Melgor koji se nalazi na širem spisku od 35 igrača, ali verovatno neće biti u konkurenciji za meč jer selektor ima izuzetno raspoložene bekove koji odrađuju posao u odbrani, što je inače njegov najjači adut.