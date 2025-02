"Videli smo da nam to ne prija i daćemo sve od sebe da što manje poraza pretrpimo ove sezone. Ali, ovo je sport, i drugi isto tako treniraju, bore se, tako da je nekad i poraz morao da se dogodi. Dobro je što se desio posle više od 20 utakmica. Ovaj deo sezone biće zahtevniji, zato moramo da se spremimo što bolje kako bismo izbegli negativne rezultate", naveo je on.

"Ima mnogo iskusnih igrača koji već decenijama igraju na vrhunskom nivou, a prvo bih izdvojio Prlainovića. Naravno, on u svemu tome nije sam, ima tu još igrača koji zavređuju pažnju. Mi smo svesni njihove snage, ali znamo i naše kvalitete i mogućnosti. Pokušaćemo da one detalje u kojima smo bolji stavimo u prvi plan i da na taj način dođemo do cilja", naveo je on.