Beograd je do nedelje, 23. februrara domaćin Evropskog prvenstva u MMA borbama. Kažu da je ovo prvenstvo oborilo rekorde u broju prijavljenih učesnika za čak 20% više nego na Svetskom šampijonatu koje je do sada bilo najbrojnije.

On dodaje da su se reprezentativci nosili sa svim protivnicima na pravi način, a dodaje i da je MMA zajednica ostvarila utisak da je MMA sport jedan od najbezbednijih borilačkih sportova:

- Zabranjeni su udarci u glavu do 18 godina, što je doprinelo ekspanziji sportista u klubovima. Imamo kategoriju master klase preko 35 godina, gde je omogućeno sportistima da u određenim godinama nastave svoju karijeru na bezbedniji način.

Na pitanje da li mu smeta to što je on jedan od najmlađih učesnika, Kunajica kaže da mu ne smeta, a on je šest godina trenirao i brazilsku džiu-džicu prenego se odlučio za MMA: