“Svetsko prvenstvo za žene 2021. kuca na vrata legendarne hale “Čair” u Nišu koja je do sada videla na delu brojne bokserke i boksere, bila i domaćin međunarodnog turnira kojim se ponosimo “Zlatna rukavica”. Vreme je za nešto što će ostaviti pečat u istoriji ne samo u Nišu, već i u našoj zemlji koja je poznata i priznata u celom svetu kao veliki domaćin i dobar domaćin sportskih manifestacija, kako juniorskih i seniorskih tako i onih sa prefiksom Evropski i Svetski. Čekamo ljubitelje boksa iz Srbije i celog sveta da prisustvuju IBA Svetskom prvenstvu u boksu za žene. Svečano otvaranje koje će biti spektakularno , uz poklon koncert Peđe Jovanovića na programu je osmog, a finala su zakazana za 16. mart. Posebno smo ponosni što imamo priliku da upravo na Međunarodni dan žena obeležimo početak svetske smotre najboljih dama u ringu” – objašnjava predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

“Mi bokserke svakodnevno postavljamo sebi nove izazove i uživamo u tome. Našim venama struji neprestani adrenalin koji nas vuče da idemo dalje, da uvek budemo bolje, jače i da nikada ne odustanemo od svojih snova. Naš sport nije mesto gde smo došli da zaradimo velike novce, ali jeste mesto na kome u znoju lica svog možemo doživeti slavu filmskih zvezda kroz partije koje smo pružili u ringu pobedivši kako protivnika, tako i samog sebe, jer u boksu uvek se boriš i sa samim sobom. Naša večna motivacija, hrabrost, disciplina i posvećenost zadatku koji smo izabrale, neka bude lekcija i drugim damama da i one koje su u ovo današnje vreme kada mnogi lutaju u sopstvenim izborima, kada se prepuštaju nemaštovitim putevima života, da se ugledaju na nas. Mi bokserke nikada ne odustajemo, a život je jedna velika borba i uvek može biti lep. Izborite se za lepotu života, najlepše je kada to učinite sopstvenim rukama, kada ste sami svoj šampion, a to je tako blizu i na dohvat ruke. Pozivam Nišlijke da dođu, da zajedno proslavimo Međunarodni dan žena u hali “Čair” uz svečani defile najboljih bokserki sveta i uz koncert Peđe Jovanovića, a zatim i da nam u danima mečeva koji za nas život znače budu vetar u leđa na putu ka trijumfu” – poručila je srpska boks reprezentativka, Evropska šampionka Natalija Šadrina.