Posle Olimpijskih igara došlo je do smene generacija, a kada sam se posle povrede u novembru 2024. godine vratio treninzima, shvatio sam da mnoga poznata lica više nisu tu. To me je nateralo da se preispitam. Posle neuspeha na OI nisam hteo da završim reprezentativnu karijeru sa osećajem gorčine. Još sam imao mogućnost da igram na jednom velikom takmičenju i da pokušam da završim karijeru na visokom nivou. Uživao sam na poslednjem turniru. Nije bilo lako, ali uspeo sam da uživam. Naravno, nismo osvojili titulu, ali završiti reprezentativnu karijeru sa medaljom je poseban osećaj - napisao je Karabatić u "oproštajnoj" poruci.