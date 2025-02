Vaterpolista Radničkog Strahinja Rašović rekao je da su on i njegovi saigrači izuzetno motivisani za predstojeći duel i dodao da je ključno da njegova ekipa na pravi način odgovori na presing i tempo igre italijanskog tima.

"Breša je veliko ime i odličan tim, što nam dodatno povećava motivaciju i želju pred ovaj meč. Četvrtfinale Kupa Evrope je izuzetno važno i moramo biti čvrsti, odgovoriti na njihov presing i tempo igre, jer su upravo to njihove najjače strane. Imaju sjajne individualce i kao tim funkcionišu odlično. Naš cilj je da zadržimo nivo igre koji smo prikazali u prethodnim utakmicama i dođemo do pobede", kazao je on.