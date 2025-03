- Od Alaha sam, ali rođen sam u Barseloni, u Španiji. Nije to ništa posebno, došlo mi je prirodno. U nekom trenutku, ništa drugo nije imalo smisla u odnosu na hodanje i predavanje sve težine koja se akumulira tokom našeg života i želje jedinstva sa Alahom ili Bogom. To je naš vid vežbe, hodanjem - rekao je Pons i pojasnio je i da je rođen kao Aksel, ali da se sada zove Isa.

Svojevremeno je Aksel bio veliki talenat i predviđalo se da bi uz pomoć porodičnih veza mogao da napravi veliku karijeru. Njegov otac bio je šampion, a on je od malih nogu pripreman za velika dela. Aksel je u Svetskom šampionatu debitovao 2008. godine kada je vozio u kategoriji do 125 kubika i imao samo tri trke, da bi narednih devet godina nastupao u kategoriji do 250 kubika, odnosno u Moto2 klasi. Do najače Moto GP kategorije nikada nije stigao.