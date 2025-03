Samo četiri dana ostalo je do spektakla u Nišu, Svetskog prvenstva u boksu za žene na kome će od 8. do 16. marta 2025. svoje umeće u ringu demonstrirati i bokserke Srbije u 12 težinskih kategorija. Smotra najboljih bokserki sveta zakazana je za 8. mart Međunarodni dan žena, u legendarnoj hali “Čair” gde će nakon svečane ceremonije otvaranja šampionata biti održan besplatan koncert Peđe Jovanovića što je ujedno poklon svim prisutnim damama, kako bokserkama, tako i Nišlijkama koje su pozvane da dođu sa svojim jačim polovinama ispune tribine i pozdrave pre svega najbolje bokserke planete.

“Predrasude su svuda oko nas, ali na to ne treba obraćati pažnju. Treba ići svojim putem, raditi ono što voliš na najbolji mogući način i ostvariti maksimum u tome za šta ste rođeni, a svaki čovek je rođen da ispiše sopstvenu priču. Ja sam se rodila da budem sportista u borilačkim veštinama koje mi nisu oduzele moju ženstvenost, već su mi dodale iskru samopouzdanja koja me je još više obogatila i učinila moju ličnost kompletnu. Ispunjena sam i srećna kroz poziv koji sam izabrala, a izabrala sam da budem šampion i to je nešto od čega nikada neću odustati. Sa velikim nestrpljenjem čekam početak takmičenja u Nišu, spremna sam za sve izazove i udarce, želim da Svetski šampionat završim sa naslovom “žena stena” – zaključila je reprezentativka Srbije u boksu u kategoriji do 81 kg Elma Hajrović.