U kategoriji od 54 do 57 kg Brankovićeva je boksovala protiv Irkinje Mihaele Volš i zabeležila pobedu kojom se plasirala u osminu finala gde će snage odmeriti sa predstavnicom Španije Dženifer Fernandez Romero.

“Izvanredan meč naše Anđele Branković protiv zaista, moram podvuči zaista odlične protivnice, bokserke koja ima iza sebe ogromne rezultate, velike uspehe. Anđela je danas pokazala da može, siguran sam, do svetske medalje i mislim da je ovo bila najveća prepreka do toga. Čestitke našim reprezentativkama, mojim bokserkama kako ovim koje su danas pobedile, tako I svim koje su u stroju na Prvenstvu sveta I radne hrabro I vredno na tome da obraduju Srbiju. Idemo dalje, dan po dan i verujem do smo kraja šampionski” – rekao je selektor Ždralo.