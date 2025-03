- Operateri u Pomorsko-operativnom centru Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama u sklopu poziva za pomoć dobili su informaciju da su tri osobe upravljale kajacima od Skadra do ušća reke Bojane u Jadransko more i da je zbog složenih i loših vremenskih uslova došlo do prevrtanja jednog kajaka, nakon čega su jake struje odnele na pučinu dve osobe, jednu hrvatske i drugu francuske nacionalnosti - navedeno je u saopštenju Uprave pomorske sigurnosti.