“Pobeda u prvom meču, pobeda nad reprezentativkom Kenije i već sutra me očekuje četvrtfinalni susret protiv reprezentativke Bugarske. Prezadovoljna sam iskodom I učinkom u prvom meču, nisam očekivala da će baš biti tako lako, ali eto prekidom u prvoj rundi sa dva brojanja sam uspela da dođem do pobede. Idemo dalje” – rekla je reprezentativka Srbije Dragana Jovanović nakon pobede.

“Od početka smo znali da je Dragana favorit u ovom meču, ali bez obzira na to nismo hteli nikoga potcenjivati. Na redu je meč protiv Bugarke koju dobro poznajemo. Dragana je pobedila u finalu Balkanskog prvenstva i znam da će i ovaj put dati sve od sebe i pokazati još jedanput svoj raskoš i talenat i da će doći do pobede i plasirati se u polufinale Svetskog prvenstva. Svojim radom i odricanjem niz ovih godina to je i zaslužila i dokazala da je stvarno naš najveći talenat to jest biser našeg boksa” – rekao je trener Knežević.