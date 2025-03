- Nismo mi bili nešto posebno dobri prijatelji, Bože sačuvaj, da me neko krivo ne shvati, ali smo se često družili i često smo izlazili. Obojica smo volelu da izađemo do grada, do kafića kao što su "Tkalča", "Saloon", a on je bio pravi magnet za devojke. Baš su ga volele. Uvek je pio kolu ili kiselu vodu, a ja bih znao da drmnem i nešto jače - rekao je Igor Milanović za zagrebački T portal i nastavio:

- Znam da će možda zvučati čudno, ali godinama sam strašno bio ljut na onu Nemicu koja je vozila taj automobil. Da on, Dražen, pogine tako glupo kao suvozač. Strašno. Bio je najveći. Koliko je njemu bilo stalo do košarke... Nikad neću da zaboravim Igre u Los Anđelesu 1984. Osvojili smo zlato, a košarkaši bronzu i tri dana smo bančili. Tad su sportisti u ciklusima išli kući. Kako ko završi, ostane još dva, tri dana i ide kući. I mi smo tako išli da proslavimo zlato, a u 10.00 ujutro, kad sam se onako mamuran vratio u selo, vidim njega kako u patikama i dresu udara tom loptom. Ne znam gde sam, taman je sve završilo, želim da se izduvam, a on trenira. "Dražene, pa šta to radiš?" kažem mu u čudu. A on meni da mora da odradi trening. Tu sliku nikad neću izbaciti iz glave. Baš me šokirao, kakav je to bio lik - setio se Igor Milanović.