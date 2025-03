“Uspeli smo da ispišemo istoriju, prvo Sara, onda Natalija. Ovaj dan nije mogao bolje da krene, ali drago mi je što su one otvarale ovo prvenstvo danas. Zaista tu su nam bili moram reći najveći naši aduti, ali ovo je jedan veliki vetar u leđa ostalim devojkama koje slede na današnjem programu. Sara izuzetnu protivnicu je savladala, devojku koja ima tri svetske medalje, dve bronze i jedno srebro. Kazahstanku koja je zaista, zaista nezgodna protivnica i danas je po odluci sudija zaista taj meč bio blizu, ali moram reci nepristrasno da je Sara u svakoj rundi bila bolja. Natalija je pokazala i opravdala ulogu favorita u ovom meču. Znao sam kao i ceo tim da Natalija danas može do medalje po svemu. Na papiru je bila favorit, ali morala je to i dokazati na ringu što svakako jeste. Treću medalja donela nam je Anastasija Lukajić kao jedan debitant u našoj ekipi, nastupala je za reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu u Beogradu, nije uspela do medalje. To je devojka koja je došla iz Beča, koja je rođena u Beču, izrazila veliku želju da boskuje za reprezentaciju Srbije, odakle vuče svoje korene. Ovo je za nju, ali i za naš tim jedna ogromna pobeda posebno jer je u ovakvom meču gde je imala dva brojanja u prvoj rundi, veliku prednost je Rumunka imala, ali želja koju je imala Anastasija, uspela je u drugoj rundi da prelomi, da dobije 5:0 kod svih sudija drugu rundu i treću rundu da završi zadnjim atomima snage i da pobedi ovaj meč ” – rekao je u jednom dahu selektor svih ženskih selekcija Srbije Mirko Ždralo.