Vozač Ferarija Luis Hamilton rekao je danas da su reakcije na njegovu radio komunikaciju tokom trke Formule 1 za Veliku nagradu Australije sa njegovim trkačkim inženjerom Rikardom Adamijem, preterane.

Nova sezona Formule 1 počela je prošle nedelje trkom u Melburnu, a Hamilton je debitovao za Ferari i zauzeo 10. mesto. Posle trke u centru pažnje bila je komunikacija sedmostrukog svetskog šampiona sa Adamijem u sred diskusije o tome koje informacije Hamilton želi od inženjera i kada.

"Mislim, naravno, svi su preterali. To je bukvalno bila razmena. Bio sam veoma ljubazan u načinu na koji sam to predložio. Rekao sam: 'Prepusti to meni, molim te'. Nisam rekao: 'J.....'. Nisam psovao. Baš u tom trenutku, mučio sam se sa automobilom i bila mi je potrebna potpuna koncentracija na tih par stvari", rekao je Hamilton novinarima u Kini, preneo je Skaj.

"Upoznajemo se. On je ovde imao dva ili više šampiona u prošlosti i još nema problema između nas", dodao je on.

Hamilton je uporedio razgovore putem radija u drugim ekipama, uključujući i vozača Red Bula Maksa Verstapena i njegovog inženjera Đanpjera Lambijasea.

"Idite i slušajte radio pozive drugih i njihovih inženjera, mnogo gore. Ali, nažalost, vi (mediji) pravite... Razgovor koji Maks godinama vodi sa inženjerom, zlostavljanje koje je jadnik doživeo, nikada ne pišete o tome, ali pisali ste o najmanjoj diskusiji koju sam imao sa mojima", naveo je Hamilton.

Verstapenova komunikacija sa Lambijaseom bila je u centru pažnje tokom trke za Veliku nagradu Belgije 2023. godine, nakon što je svetski šampion bio besan zbog toga kako je ekipa nastupila u kvalifikacijama.

Hamilton je rekao da je bio ljubazan tokom razgovora sa Adamijem.

"Ne znam zbog čega su svi toliko negativni. Bio sam ljubazan, uvek kažem 'molim te' na kraju. Kada vidite koliko su super glasni bili neki od vozača, gotovo uvredljivi, njihovi inženjeri su godinama to trpeli, a moj nije. Postoje pojedinci koji su bili prilično nepristojni o tome kako smo razgovarali. To je nešto o čemu usput učite. Od trke do trke, zajedno ćemo biti jači i to je najvažnije", dodao je.

Hamilton je pre prelaska u Ferari, 12 godina u Mercedesu radio sa Piterom "Bonom" Boningtonom i poznato je da su imali sjajan odnos. Britanac je rekao da on i Adami prolaze kroz normalan proces privikavanja na novi radni odnos.

"Mi se bukvalno upoznajemo. Posle toga sam rekao: 'Hej, brate, ne treba mi ta informacija, ali ako želiš da mi je daš, ovo je mesto gde bih voleo to da uradim'. Tako se osećam u bolidu i tada mi treba ili mi ne treba informacija. O tome se radi. Nema nikakvih problema, to se uradi sa osmehom na licu i idemo dalje", rekao je on.

"Svaki vozač traži različite informacije. Na primer, Džordž (Rasel) voli mnogo informacija. Ja ne volim mnogo. To ponekad može da preoptereti. Ali, u vezi sa Bonom, bile su nam potrebne godine da naučimo jedan o drugome. Ali, malo po malo, uz pokušaje i greške, pokušavate druge stvari i na kraju se oblikujete. A Riki i ja se super slažemo. To je bila naša prva zajednička trka, prvi put je morao da mi priča putem radija i više od 90 odsto toga je bilo potpuno dobro", dodao je Hamilton.

Šampionat se nastavlja trkačkim vikendom u Kini, a trka u Šangaju vozi se u nedelju od 8 časova.

