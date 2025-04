"Bilo mi je u mislima u poslednjih nekoliko krugova da pokušam da ostanem ispred jer bi to bila odlična priča i neka vrsta konačnog oproštaja sa Hondom ovde u Japanu. Neverovatno sam ponosan na ono što smo postigli tokom svih ovih godina zajedno i ovo je savršen oproštaj", dodao je 27-godišnji vozač.

"Da, mislim da smo izgubili juče. Maks je odvezao sjajnu trku, bez grešaka, a tempo je danas bio veoma sličan da bismo mogli da uradimo nešto više. Bila je to duga trka, sa mnogo napora. Nismo imali ništa posebno sa čime bismo mogli da pobedimo Maksa. Bili su brzi i kao što sam rekao, bez grešaka, zaslužio je to", rekao je Noris.

On se osvrnuo i na incident koji se dogodio prilikom izlaska iz pit lejna u 22. krugu, kada je posle duela sa Verstapenom nakratko završio na travi.

"To je trkanje, bio je ispred... Maks je poslednja osoba za koju očekujem da mi da prostora, na dobar način, u trkačkom smislu. Ništa više od toga", dodao je britanski vozač.

"Bio sam blizu nekoliko puta i pokušao sam napad, ali pozicija na ovoj stazi je zaista ključna", rekao je on i objasnio zašto je od ekipe zatražio zamenu pozicija sa Norisom.

"Imao sam zaista snažan tempo i osećao sam da, ako bih imao poziciju na stazi, mogu da prestignem Maksa, ali to je ono što se dešava kada startujete iza, nažalost. Bar sam postavio pitanje (timu) i to je bio fer odgovor (negativan). Bila je to dobra trka i tako želimo da nastavimo", zaključio je australijski vozač.