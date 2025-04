- Ovde godine 12. sezona sportskih igara mladih u Srbiji uveliko traje, u planu nam je ove godine da obiđemo preko 200 mesta u gradovima i malim mestima u Srbiji. Da dođemo do svakog deteta, pa makar ono bilo na najudaljenijem i najmanjem mestu u Srbiji. Akcenat je da kroz sport, druženje i zabavu decu podsetimo na vrednosti koje su pomalo zaboravljene. Kao što su solidarnost, fer plej, empatiju ... Ono šta je najvažnije i na šta smo najviše ponosnni je da su igre za sve apsolutno besplatne. Velike zasluge idu našim sponzorima. Priboj nas je prvi prepoznao i pružio nam je ruku, zato im hvala na tome. Ove godine 2. maja organizujemo memorijalni turnir u čast Vlada Pivljanina, a na kraju dana biće i koncert regionalne zvezde Jelene Rozge - rekla je Mihajlović.

- Prepoznali smo ovu manifestaciju i njen značaj u razvoju dece, koja treba da bude promovisana na svim nivoima. Mi danas promovišemo jednu fenomenalnu stvar. Zato mi je drago jer je Priboj deo toga. Deca su uvek na prvom mestu, oni se upoznaju preko sporta i zabave. Drago mi je zbog memprijalnog turnira Vlado Pivljanin, jer je to čovek koji je ostavio dubok trag u Priboju, kao vrhunski sportski radnik ali kao i čovek i on je ovo zaslužio. Koncert Jelene Rozge biće najveća poseta našem gradu, to je jedna velika stvar. Pozivam sve da dodju i da zajedno promovišemo ove stvari.