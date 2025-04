Iako večerašnji susret nije imao rezultatski značaj ni za Lazarevčane ni za izabranike Đorđa Ćirkovića, crno-beli su imali poseban motiv da se iz SRC ,,Kolubara“ vrate sa dva boda. Već na startu su domaćinu stavili do znanja ko je lider na tabeli i u desetom minutu poveli 1:8. Kapiten Zečević je u prvom poluvremenu bio nerešiva enigma za ,,krtice“, pa je već do odlaska na pauzu na svom kontu imao sedam pogodaka. Raduje crno-bele i povratak Ratkovića, koji je upisao prve minute posle povrede i duže pauze i meč završio kao trostruki strelac. Partizan je u drugom poluvremenu u nekoliko navrata imao plus osam i to je najveća prednost crno-belih na meču. Domaćin je u završnici smanjio razliku na konačnih 26:32, a onda je slavlje zbog istorijskog uspeha moglo da počne.