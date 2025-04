Na zvaničnom merenju i konferenciji za medije, temperatura je krenula da raste: videli smo izuzetno spremne borce, koji su obećali bespoštedne borbe, a svoja obećanja su i ispunili. Međunarodni karakter naše najbolje promocije je i ovaj put bio zaštitni znak, a možda je bio i najupečatljiviji. Pored domaćih, učešće na ovom turniru su uzeli borci iz Kanade, Paragvaja, Hrvatske, Moldavije, Italije i Češke. Publika je posmatrala dve preliminarne borbe u poluprofesionalnoj konkurenciji, jednu bare knuckle (poznatiju kao borba golim šakama) i pet izvanrednih profesionalnih MMA borbi. Videli smo sve, od snažnih razmena udaraca, do napete borbe u parteru. Ko je bio u hali, sigurno će doći ponovo.

Na samom početku turnira, videli smo mladog Nikolu Leku (Family Fight Team) iz Novog Sada, koji je pokazao da će u profesionalnoj kategoriji biti prilično kvalitetan borac. Jednoglasnom sudijskom odlukom je odneo pobedu nad Veljkom Vasiljevićem. Istinski spektakl su priredili borci koji su dogovorili borbu bez rukavica, tzv. bare knuckle. Domaći borac, Strahinja Karabegović (BK Sombor) pobedio je nokautom Nikolu Maksimovića (BK Voždovac). Već nakon uvodnih nekoliko sekundi borci su u hali podigli atmosferu do usijanja eksplozivnom razmenom udaraca.

Co Main event je bio rezervisan za flyweight borce, Danijela Špoljarića i Jana Vaclaveka, borca iz Češke Republike. Vaclavek je tehničkim nokautom u prvoj rundi savladao izuzetnog Špoljarića, a publika je nakon toga sa nestrpljenjem čekala glavnu borbu večeri.

Glavna borba večeri je bila između domaćeg teškaša Jovana Leke (Family Fight Team) i borca iz Pargvaja, sa bogatim međunarodnim iskustvom, Tiaga Afonsa. Nakon povratka od povrede i pobede na prethodnom ARMMADA turniru, Leka je prikazao još bolje izdanje, poslavši Afonsa na pod već nakon nekoliko udaraca. Afonso je uspeo da ustane i nastavi borbu, ali izuzetno snažni udarci i odlične kombinacije Jovana Leke su Afonsa doveli do prekida, pa je Leka upisao još jednu pobedu tehničkim nokautom. Odmah nakon borbe je izjavio da je spreman i jedva čeka nove izazove, kao i napad na titulu šampiona teške kategorije ARMMADA promocije.

Jedno je sigurno: ARMMADA nastavlja da pomera sopstvene granice, a prema nekim najavama, u ovoj godini možemo očekivati doslovno to - da se granice pomere.