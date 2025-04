Ukrajinci su ljuti na Hrvate. I to mnogo. Uzeli su im jednog od najboljih sportista i osvajača olimpijskih i svetskih medalja.

Dok se to ne reši, nema pravo da bude učesnik međunarodnih takmičenja.

- Ne mogu ništa da procenim jer ništa ne zavisi od nas. Mnogo je realnije da će se to dogoditi sledeće godine. Teško je očekivati da će svi papiri biti sređeni tokom 2025. godine, ali, iskreno, meni čak to i odgovara, jer prošle tri godine bile su veoma aktivne i naporne. Imao sam 25 - 28 takmičenja za godinu dana. Zato sada želi da se oporavim od problema koje imam sa ramenom - rekao je Ilja Kovtun za Glas Slavonije i objasnio zašto želi da se takmiči za Hrvatsku:

- Nije samo rat u Ukrajini uticao na moju odluku. Bilo je dosta situacija zbog kojih sam se odlučio da promenim državljanstvo. Svakako i to što osećam određenu moralnu obavezu prema ljudima u Osijeku. Tu su me prihvatili, praktično sam živeo ovde kod njih, spavao, trenirao i hranio se u klubu Sokol. Kada sam osvojio olimpijsku medalju, imao sam osećaj da su ljudi ovde bili srećniji zbog toga, nego moji zemljaci u Ukrajini. Razumem sve to, u Ukrajini imaju daleko važnijih briga.