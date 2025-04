Turska je imala dominantniji skram, sasvim sigurno su samo u prvoj i drugoj liniji bili teži nekih 150 kilograma nego mi, što je u guranju ogromna prednost. Ipak, ukoliko visokim tempomnaterate velike igrače protivnika da više trče, oni se više i umaraju. Upravo smo mi to uradili u prvom delu meča, pokušavali smo da forsiramo brzu igru i da izbegnemo situacije gde nas guraju u skramu.

Posebno smo se istakli u defanzivi, gde nismo davali protivniku previše prostora da nas napadne sa velikim igračima skrama. Svaki pokušaj smo sekli i bili izuzetno agresivni. Turci su navikli da osvajaju protor sa igračima skrama i naprave dovoljno mesta za šutere, koji bi otklanjali opasnost ispred eseja. Ovog puta taj prostor nisu imali, i dolazilo je do panike u njihovoj igri. Upravo je jedna takva situacija dovela do našeg ranog vođstva. Bili smo izuzetno agresivni u defanzivi, i naterali protivnika na grešku u 5. minutu meča, kada je ispalu loptu pokupio Predrag Keglić i postigao esej. Marko Gvozdenović je bio siguran u konverziji šuta za 7-0.

Na sredini poluvremena smo krenuli da igramo brzo, pametno smo koristili šut i stalno terali Tursku da radi u odbrani, što je na kreju izmorili njihove velike igrače skrama. To je dovelo do toga da više ni nemaju nadmoć u skramu jer su bili previše izmoreni konstantnim trčanjem. Naši su se sjajno pozicionirali i konstantno su koristili brzinu i stvarali situacije sa igračem više. U jednom od takvih napada je u 28. minutu Igor Dejanović iz brzog prodora postigao esej. Marko Gvozdenović je ponovo bio siguran u šutu za 14-7.

Kada vas protivnik agresivnom igrom izmori, onda vas tera i na dosta neiznuđenih grešaka. Konstantno smo vršili pritisak na Turke i odličnim šutem u 32. minutu smo osvojili veliki prostor i saterali Tursku na aut u njihovih 5 metara od eseja. Pod pritiskom je popustio taloner koji je prebacio njihovog skakača, lopta je došla do Istoka Totića koji se samo poklonio u esej protivnika i postigao novi esej za Srbiju. Odlični Gvozdenović je ponovo bio siguran u šutu za 21-7, što je i bio rezultat na poluvremenu.

Na poluvremenu je stručni štab skrenuo pažnju našim plejmejkerima da je potrebno više da koriste šuteve, jer su Turci morali da koriste veliki broj igrača u liniji odbrane, zbog naše brze igre, s tim da su se slabije lateralno branili po krilima i ostavljali su previše prostora u polju. To smo itakako umeli da iskoristimo i u 52. minutu nakon šuta Gvoudenovića, otpadak kupi Bojan Čečarić koji dodaje ofloud do Keglića koji osvaja nekoliko metara. Zatim loptu iz raka podiže kapiten Janko Zemun Milinković koji povlači na stranu ali mu se u krstu javlja Gvozdenović koji se potom prošetao do eseja kao kroz parkić gde bezbrižno uživa u sladoledu. Isti igrač je bio siguran u šutu, gde je Srbija otišla na već osetniju razliku 28-7.