Klasu je pokazala i pre nekoliko dana u Boru, kad je odlučila da se oprosti od rukometa na najbolji način, maestralnom partijom, kako to rade legende.



Katarina Tomašević je, baš u svom stilu, napisala nekoliko redova.



„Nisam neko ko piše tužne priče, a i ne volim oproštaje. Oni su dosadni, a to nisam ja. I nemam razloga da tugujem, već da budem srećna i ponosna što mogu da kažem – došao je kraj! Utkamica u Boru, u dresu reprezentacije Srbije, bila je moja poslednja koju sam odigrala. Punog srca, srećna i nasmejana, a najviše ponosna jer sam bila akter najvažnijeg meča za naš rukomet, odlazim i ostavljam u amanet mlađim generacijama da nastave mojim stopama. Ne, ne da nastave, neka me prestignu, neka budu neke nove Ministarke, jer ova odlazi u zasluženu penziju. Došao je kraj, vreme je da se razilazimo, mada ne zauvek, jer ću samo malo da predahnem i vraćam se, u drugoj ulozi. Ali ponovo sa omiljenim grbom na grudima i radujem se novom početku!“