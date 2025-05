"Nelagodno se osećam u bolidu. Nemam poverenja u karakteristike ovog bolida. To mi stvara napetost i stres pri vožnji", komentarisao je Sena novi bolid početkom 1994. godine, a to će ponavljati iz trke u trku.

Nezadovoljstvo bolidom osetiće se i u bodovnom poretku gde Ajrton nakon dve trke nije imao ni jedan jedini bod i to zato što nije uspevao da završi trku.

Ajrton Sena da Silva rodio se 1960. godine u bogatoj porodici u Sao Paulu, u Brazilu. Kao dečak je pokazao velike atletske sposobnosti, a sklonost ka automobilizmu je pokazao još u četvrtoj godini. Osvojio je Južnoamerički karting šampionat sa 17 godina. Ranih osamdesetih godina se seli u Englesku gde razvija svoju profesionalnu karijeru. Njegova reputacija veštog i neustrašivog vozača dovela je do toga da 1984. počne da vozi za Formula 1 tim Toleman.

Posle petogodišnjeg velikog rivalstva sa Alenom Prostom u "Meklaren Hondi", prelazi u "Vilijams" 1994. godine. Na početku sezone imao je jako loš osećaj. Sem toga, veoma je bio uznemiren zbog novih pravila u Formuli 1 po kojem su zabranjena elektronska pomagala vozačima na bolidu, pre svega kontrola trakcije i sistem "Fly by wire"...

Je li rekao baš „Oh, shit“ teško je potvrditi iako tako izgleda. Doduše, kao Brazilac i nema razloga da tiho psuje na engleskom, ali za ovakve priče u američkim filmovima obavezno ide upravo „Oh, shit“. Dobar je to opis drame koja se odvijala na stazi. Naime, za vreme kvalifikacija vozač Simteka Roland Racenberger zabio se u zid, a bolid mu se raspao u hiljadu komadića. U trenucima dok je Sena gledao snimak Racenbergerove nesreće, nesrećni Austrijanac već je bio u bolnici i prve prognoze nisu bile dobre. Možda je to takva priča, drame radi, ali na Seninom licu teško je ne primetiti grč dok gleda nesreću kolege vozača.

A iskusnom Brazilcu, Racenbergerova nesreća samo je nastavak groznog vikenda. Dan ranije, u petak, mladi Senin miljenik i zemljak, talentovani vozač Džordana, Rubens Barikelo za vreme treninga izleteo je sa staze i završio u bolnici. Čuvši to preko radio veze, Sena je istog časa napustio bolid, oglušio se o zabranu posete, preskočivši ogradu bolnice kao u nekom tinejdžerskom filmu, došao u njegovu sobu i čekao da se njegov mladi sunarodnik probudi.

Nedelja jutro. Nekoliko sati ostalo je do trke u Imoli. Sena je odvozao probni krug, a zatim, na iznenađenje mnogih, pola sata sedeo s dugogodišnjim ljutim rivalom, Alanom Prostom moleći ga da mu pomogne u lobiranju za poboljšanje sigurnosnih uslova u Formuli 1.

Glavni događaj tog dugog vikenda mogao je da počne. Sena se smestio u bolid na prvo mesto ostvareno na treningu i čekao znak za početak. Odmah u prvom krugu došlo je do nesreće, izletili su Pedro Lami i Lehto. Nakon provere staze, Seni je iz boksa javljeno da se trka nastavlja pod normalnim uslovima.

Bila je to jedna od onih nesreća koje se dogode više-manje u svakoj trci Formule 1. Osim što nije bilo baš tako...

Kasnija analiza pokazaće da je Sena u krivinu Tamburelo ušao s 310 kilometara na sat, a u nezaštićeni deo ograde zabio se sa 228. Ipak, uprkos brzini, nesreća zapravo nije izgledala preterano opasno. Ali, Sena nije ustajao iz bolida i na licima prisutnih mogla je da se oseti nervoza. Trka je prekinuta, a milioni ljudi širom sveta gledali su višestrukog svetskog prvaka kako nepomično sedi u bolidu. U jednom trenutku Sena je mrdnuo glavom, mnogima je laknulo, ali bio je to samo lažni trenutak nade. Dok su prema bolidu jurili lekari hitne pomoći, postajalo je sve jasnije da se na Imoli dogodilo nešto strašno.

Tog aprila počela je legenda o Seni. Po nemogućim uslovima prestigao je većinu vozača, uključujući Nikija Laudu, izbio na drugo mesto nadoknadivši ogroman zaostatak za prvoplasiranim Alanom Prostom kojem je pobeda trebala da potvrdi titulu svetskog prvaka. Ipak, na žalost Sene, ali i Prosta, trka nije odvožena do kraja zbog vremena, a bodovi su prepolovljeni. Prostu je to značilo gubitak naslova, a Seni i nije baš puno značilo. Osim što je možda mogao biti i prvi. Ipak, sve u svemu, bilo je to njegovo prvo postolje i prvi put da je Ajrton naslutio da je u stanju da napravi velike stvari u elitnom razredu.