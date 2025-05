"Bilo je područja gde smo imali problema sa radijom tokom čitave trke. Nisam dobio informacije koje sam želeo i to je to", rekao je Hamilton.

On je sada rekao da nema problema između njega i Adamija, koji je prethodno u Ferariju bio inženjer Sebastijanu Fetelu i Karlosu Saincu.

"Ima mnogo spekulacija. Mislim da je većina toga s....e. Na kraju krajeva, imamo odličan odnos. Neverovatno je raditi sa njim, on je sjajan momak. Mnogo se trudimo. Obojica radimo i ne uspeva nam uvek svakog vikenda", rekao je Hamilton.

"Ima neslaganja, kao i u svim u vezama, ali ih rešavamo. Zajedno smo u tome, obojica želimo da osvojimo titulu i podignemo ekipu na viši nivo. Sve je to samo buka i mi zapravo ne obraćamo pažnju na to. Može da se nastavi ako želite, ali to ne pravi nikakvu razliku u poslu koji pokušavamo da radimo", dodao je jedan od najboljih vozača svih vremena.