- Ja sam morao da pustim da stvari idu svojim tokom i da se ovako nešto desi.. Momenat kada sam Janičića gađao onom limenkom, to je bilo krajnje isplanirano. Ja ne mrzim Janičića, njegove postupke sigurno ne odobravam. Mogu ja hiljadu puta Janičiću da se izvinim, to ništa više nije važno. Onog momenta kada se sve završilo,nestalo je i to između nas. Ja sam to jako pažljiivo isplanirao. Ja sam se mesecima svađao s ljudima na društvenim mrežama, sve što sam radio, radio sam sa ciljem, da njemu skinem teret s leđa. On je jako loše reagovao na negativne komentare i to se videlo u njegovim izjavama. Ono što sam ja video je da on polako postepeno počinje da gubi sebe u tom svetu materijalizma. Kada sam shvatio da ne mogu doprem do njega, mogao sam da mu kažem da ću da ga izbacim iz kluba, ali ja to nisam uradio. Bila mi je potrebna jedna situacija koja ga je sve ovo naučila. Najviše sam se plašio da neko iz mog okruženja ne stekne slavu tako brzo, jer tada moraš da doživiš slobodan pad. Svi su u slavi i slabi slavi, neminovno se izgubiš u toj magli. Mnogi sada likuju i kritiku, sve te kule i gradove koje gradite na našim leševima, biće puni demona koji su nas mučili sve vreme.