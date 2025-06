"Želimo da što više mladih krene sportskim stazama. Na polju sporta je mnogo urađeno, ali uvek stremimo višem ciljevima. Srećan sam što je Novi Pazar prepoznat kao grad sporta i što mladi imaju dobre uslove da ga upražnjavaju. Među pet gradova u Srbiji smo po pitanju sportske infrastrukture. Mnogo toga smo uradili sa Vladom Srbije. To naši sportisti opravdavaju rezultatima. Neke zemlje u okruženju nisu imale četvoro olimpijaca. To je rezultat predanog rada. Akcenat stavljamo na školski sport. Znamo koliko sport utiče na formiranje mlade ličnosti”, naveo je gradonačelnik Novog Pazara."

"Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas u gradu koji s razlogom nosi epitet grada mladosti i sporta. Ovde se sport živi – od vrhunskog do rekreativnog, a tereni su puni od jutra do mraka, što bi trebalo da bude cilj svih gradova u Srbiji. Mi, kao Vlada Republike Srbije, ja kao resorni ministar, uvek smo tu da podstaknemo i vrhunski sport i masovno bavljenje sportom, nešto što se zove rekreacija, kao i da pomognemo Ministarstvu prosvete u vezi fizičkog vaspitanja i vannastavnih aktivnosti, u čemu je sastavni deo i takozvani školski sport. Deci bih poručio da nije presudan rezultat na semaforu, već to što su se pokrenuli, preznojili, družili i učinili nešto dobro za sebe. To je pobeda koja se broji.“ rekao je ministar sporta Zoran Gajić.



"Uvek je lepo doći u sportski grad kakav je Novi Pazar. Deca danas na Malom sajmu sporta mogu da vide šta sve od sportova mogu da treniraju u svom gradu. Neki od vas deco već trenirate i želim vam da nastavite da se bavite sportom, da vodite zdrav život i postižete uspehe. Oni koji se još nisu odlučili kojim sportom bi mogli da se bave neka to urade što pre. Jer kroz sport učite prave vrednosti, stičete mnoga poznanstva i postajete bolji ljudi. U Novom Pazaru imate odlične uslove za bavljenje sportom, imate sjajne trenere i sportiste za uzore, a kolege iz Sportskog saveza Novi Pazar, uz podršku gradonačelnika, su uvek na visini zadatka i organizuju brojne manifestacije - zaista imate veliki izbor sportskih događaja.