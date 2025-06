Vozač Aston Martina Fernando Alonso rekao je danas da će bolid ekipe u 2026. godini biti veoma važan u njegovoj odluci da li će se povući iz Formule 1.Dvostruki svetski šampion ima ugovor sa Aston Martinom do kraja 2026. godine, kada će imati 45 godina. Sledeće sezone na snagu stupaju najveće tehničke promene u istoriji takmičenja u Formuli 1.

"Biće to veoma važno, da. Ne konačno", rekao je Alonso za Skaj, na pitanje koliko će automobil za narednu godinu biti presudan dok razmatra opcije.

"Morate da osetite kada je vreme, a ja to još ne osećam. Uskočim u automobil i na stazi sam, srećan što sam tamo, motivisan i što dobro nastupam. Na kraju, štoperica će mi takođe reći kada moram da prestanem. Ili budem u lošem fizičkom stanju ili imam bolove tokom vožnje ili šta god, to se može dogoditi", naveo je on.