Srbija je još jednom pokazala da ima buduće sportske šampione – i to sa stilom, osmehom i uz poruke prijateljstva i očuvanja planete! Protekle nedelje, Senta, Apatin, Novi Sad i danas Žabalj bili su domaćini jedinstvene sportske manifestacije za osnovce – Plazma Sportskih igara mladih, koje već 12 sezona u Srbiji okupljaju desetine hiljada dece iz svih krajeva zemlje.

Ove nedelje karavan je krstario Vojvodinom, u utorak u Senti, gde su najmlađi demonstrirali takmičarski duh u šahu i okviru Dana sporta Plazma Sportskih igara mladih u popularnoj Lino igri između dve vatre, trci na 60 metara, odbojci, Telekom Srbija kup-u u malm fudbalu, Coca-Cola kup-u u malom fudbalu i Millennium team basketu 3x3 uz podršku lokalne samouprave i sportskog saveza. Dan kasnije, Apatin je bio domaćin Dana sporta i ekološke edukacije – pored takmičenja u šahu i fudbalu, najmlađi su učestvovali i u Zero Waste radionici, učeći kako da budu odgovorni prema prirodi.

Danas, Žabalj je zatvorio vojvođansku turneju Dana sporta, uz sportske igre i još jednu uspešnu Zero Waste radionicu, koja je podsetila sve prisutne koliko je važno negovati ekološku svest.

Plazma Sportske igre mladih i ove godine šalju poruku: sport je više od igre – on je škola života. Kroz kampanju „Pružam ruku ne podmećem nogu“, usmerenu protiv svih vidova nasilja, Plazma Sportske igre mladih nastoje da promovišu vrednosti poput razumevanja, prijateljstva, solidarnosti i fer-pleja, pružajući mladima pozitivnu alternativu u odnosu na negativne uticaje današnjeg društva. Manifestacija okuplja decu uzrasta od 6 do 16 godina, potpuno besplatno, bez obzira na to da li se sportom bave profesionalno ili rekreativno. Igre promovišu fer plej, zdrav način života i razvoj drugarstva, a kroz takmičenja je za 29 godina prošlo više od 3 miliona učesnika u regionu.