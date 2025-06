– Svi smo jako želeli titulu, svima je to bio cilj. Znali smo da će biti teško jer je Vojvodina toliko godina bila dominantna. Međutim, verovali smo da mi to možemo, na svakom treningu se od početka pa do samog kraja videla ta želja. Na kraju se san o tituli i obistinio. Videlo se na kraju, pogotovo kada se Zeka povredio, koliko je umor bio prisutan. Sezona je bila duga i naporna, veliki broj utakmica je odigran, ali na kraju je najvažnije da smo zadržali motivaciju. Mislim da nam je to i donelo pobedu u finalu.