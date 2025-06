"Prvo, Red Bulu je trebalo dva sata da podnese protest, tako da je to njihova odluka", rekao je Volf za Skaj Sport na premijeri filma "F1" u Njujorku.

"To je toliko sitničavo i beznačajno. Izmišljaju neke čudne klauzule. Mislim da FIA treba da obrati pažnju na to, jer je protest bio potpuno neosnovan. Znate, trkate se, pobeđujete i gubite na stazi. Ovo je bila poštena pobeda za nas, kao što su i oni imali mnoge takve ranije. Ovo je samo sramotno", rekao je Volf.

"Ne, apsolutno ne. Tim ima pravo da to uradi. Videli smo nešto što nam nije delovalo u redu. Imamo pravo da to iznesemo pred sudije i to smo i uradili. Nemam nikakvo žaljenje zbog toga", rekao je Horner.