- Obilazivši celu Srbiju veoma nam je važno kada u lokalnim samoupravama vrednuju sport i pružaju podršku našim kolegama iz teritorijalnih sportskih saveza. Zato se nadam da će Sportski savez opštine Topole biti više aktivan i uključiti se u akcije Sportskog saveza Srbije. Kroz naše akcije obuhvaćene su sve grupe stanovništva, od predškolaca kroz "Ligu malih šampiona", "Malih sajmova sporta" za školarce, za one malo starije "Seoske igre Sportskog saveza Srbije", a za dame tu je akcija "Budi zdrava – vežbaj sa nama", zato verujem da bi građanima Topole značilo da imaju dodatan i besplatan sportski sadržaj od sledeće godine – rekao je Marinković.

- Imali smo čast da nas poseti delegacija Sportskog saveza Srbije i nakon današnjih konstruktivnih razgovora jasniji sun am koraci koji će dovesti do našeg cilja, a to je da se sport u topoli podigne za još jednu lestvicu više – istakla je Damnjanović.