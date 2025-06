- Prošle su tri i po decenije od kada se poslednji put održao turnir, pa se uslovi i organizacija ne mogu porediti. Pre svega, ono što smo se mi potrudili je da priredimo učesnicima ambijent i osećaj kao da se utakmice igraju na nekim od naših najvećih stadiona. Takođe, ne treba zanemariti ni da su u završnici utakmice prenošene direktno na Areni sport, pa je to još jedan od razloga zbog kog su sve ekipe davale svoj maksimum, a publika mogla da uživa u njihovim bravurama. Ipak, jasno nam je da se po broju prijavljenih ekipa nije moguće porediti sa vremenom kad je ovaj turnir bio najpoznatiji u bivšoj Jugoslaviji. Ove godine namera nam je bila da se pozicioniramo i postavimo visoke standarde u organizaciji, kako bi u narednim godinama učesnici zanali šta ih to očekuje na našem stadionu i da sa velikim zadovoljstvom učestvuju ponovo.

- Imajući u vidu da je ovaj turnir u prošlosti privlačio i po tri, četiri hiljade gledalaca, svakako ne možemo biti zadovoljni posetom. Mnogo je razloga za nedovoljnu posetu, ali to je mahom zbog iste bolesti od koje boluje čitav naš sport. Vremena su drugačija, ljudi su manje zainteresovani da prate sportske događaje. Naša kampanja će za narednu godinu upravo biti fokusirana na to da vratimo publiku na stadion, a kao glavna preporuka biće nam majstorije i spektakularne utakmice sa upravo završenog takmičenja. Naravno, biće tu i mnogo iznenađenja za sve posetioce, kako one najmlađe tako i one starije.