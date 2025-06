On je kazao agenciji Beta da je probleme sa sluhom imao od marta 1999. godine, nakon preživljenog bombardovanja, a korona je kriva što je potpuno ogluveo.

On je kazao da su vremenom njegovi problemi sa sluhom postajali sve izraženiji, a od pre četiri godine, nakon izlaska iz bolnice u kojoj je preležao koronu, potupno je ogluveo.

- Godinama mi je sluh slabio. Od 2008. godine počeo sam da nosim slušne aparate, radio sam sve to vreme, ali sam kupovao sve jače i jače aparate. Međutim, na kraju sam imao velike probleme i na poslu i u svakodnevnom životu. Ovo je jedan od načina da se vratim redovnom poslu i svakodnevnom životu i da moju decu izvedem na put - istakao je Živić.

On je kazao da je u odnosu na koronu koju je preživeo i respiratore, operacija ugradnje koglearnog implanta neuporedivo lakša, ali ne i sasvim naivna.

- Očekujemo da se za nekoliko nedelja uključi ugrađeni kohlearni aparat, pošto je takva procedura i on će za par nedelja skroz vrati sluh, što će biti veliki plus za njega i njegov kvalitet života, za njegovu porodicu, ali i za celu zajednicu. Vraćanje radne sposobnosti jednoj osobi jeste jedan veliki uspeh nas lekara - naglasio je dr Milisavljević.

On je kazao kazao da je operacija ugradnje kohlearnog implanta na Klinici za uho, grlo i nos u Nišu rutinska operacija, a deo je nacionalnog programa u okviru koga republički Fond za zdravstveno osigiranje obezbeđuje aparate čija je vrednost velika i iznosi preko 20.000 evra.

Prema njegovim rečima, na godišnjem nivou se u našoj zemlji ugradi od 55 do 60 implanta, a sada su pacijenti koji dobijaju implant i odrasle osobe, za razliku od nekog ranijeg perioda, kada je ta operacija bila isključivo rezervisana za decu.

Dragan Živić bio je pacijent dr Jankovića i to čitavih 95 dana. Od 17. decembra 2020. do 21. marta 2021. godine. Za to vreme je bar četiri puta bio mrtav pa živ.